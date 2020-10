Diretta Lazio-Borussia Dortmund ore 21: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

ROMA - Stasera alle ore 21, allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio fa il suo esordio nella fase a gironi della Champions League a 13 anni di distanza dall'ultima volta e sfida il Borussia Dortmund. Dopo il sogno sfiorato e svanito nel 2015, quando i biancocelesti di Pioli vennero eliminati ai playoff dal Bayer Leverkusen, per la formazione capitolina è tornata l'ora di vivere le magiche notti europee. La squadra di Simone Inzaghi cerca il riscatto dopo il brutto ko in campionato contro la Sampdoria (3-0). Sarà Immobile contro Haaland. Ciro, nella conferenza stampa della vigilia, ha elogiato l'avversario, mettendo in guardia la propria difesa: "Il Dortmund è la squadra ideale per lui. Ha quello che richiede il calcio: la continuità". Per Immobile sarà sfida al proprio passato, visto che ha vestito la maglia giallonera nella stagione 2014-15. Lazio e Borussia Dortmund si sono trovate una di fronte all'altra due volte, nei quarti di finale della Coppa Uefa 1994/95, con i biancocelesti che hanno vinto la gara dell'Oliimpico per 1-0 ma che si sono dovuti arrendere di fronte al muro giallo (2-0).

