Tare: "Godiamoci la Champions. Rinnovo Inzaghi? Presto l'incontro"

ROMA - La Lazio torna in Champions League e il ds Igli Tare si gode il momento. Ai microfoni di Sky Sport, il dirigente biancoceleste ha parlato del match contro il Borussia Dortmund e non solo: “Ci dispiace vivere questa atmosfera senza tifosi. Ci godiamo la partita perché abbiamo lottato per tanti anni, siamo qui, vogliamo giocarcela sino in fondo. Non siamo al completo, c'erano 11 giocatori ieri in campo. La preparazione non è stata ottimale, solo questa mattina si è allenata tutta la squadra. Ci sono delle assenze. Chi va in campo però, sa che è un onore giocare questa competizione. Ci sono tante cose che sono successe dal post lockdown. Ci davano per favoriti, prima non era così. Poi gli infortuni, che è strano avere 7/8 calciatori fuori. E poi l’indice economico, che sul mercato ci ha danneggiato tanto con i nuovi innesti. Queste situazioni ci hanno tolto qualcosa. Ma siamo migliori dello scorso anno, con una rosa più lunga e larga".

Su Inzaghi

“L'ho detto tante volte, Inzaghi è la storia di questo club. Abbiamo un rapporto strano rispetto ad altre piazze, qui è una famiglia. C’è stima tra Simone e Lotito, al momento opportuno parleranno anche della questione rinnovo".