Lazio, Immobile: "Partita perfetta. Ci serviva"

ROMA - “È stata una emozione incredibile riportare questa società e questa maglia in Champions: c’era un gusto particolare. Siamo soddisfatti, la partita è stata fatta alla perfezione, sono contentissimo della prestazione. Incontravamo una squadra forte, ci serviva questa vittoria dopo la brutta prestazione di sabato per avere una svolta mentale per dire la nostra in Europa e in campionato” sono le parole di Ciro Immobile ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Lazio contro il Borussia Dortmund in Champions League.

Lazio, le parole di Immobile

L'attaccante biancoceleste ha poi dichiarato: “I giocatori bisogno aspettarli, sono arrivato a Dortmund nel momento sbagliato. Di forma, di cambio generazionale, normale incontrare quelle difficoltà. Ma non dico altro, sono uno molto attento a tutto. Quando c’è da prendere gli elogi lo faccio, così come le critiche. Ho sbagliato un gol, succederà ancora. Speriamo di sbagliarne pochi in Nazionale e pochi con la Lazio. Ora serve continuità, l’anno scorso ci ha fatto fare quel passo in più. Il girone è equilibrato, ci saranno altre battaglie, dobbiamo dare tutto”.