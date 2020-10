Inzaghi: "Lazio umile, così si vince! Girone aperto e sul rinnovo..."

Lazio, Inzaghi su Correa, Immobile e il rinnovo

"Correa e Immobile stasera si sono sacrificati tanto, non posso rimproverarli per i gol sbagliati, hanno fatto un lavoro determinante. Siamo partiti con qualche ritardo dovuto ad alcuni infortuni, vedi Luiz Felipe che per noi è importante. L’ho fatto esordire contro Haaland, poi ci può stare che avesse i crampi. Abbiamo ancora tanti giocatori fuori da recuperare, quando torneranno saremo competitivi. Ci sarà tempo per il rinnovo ora? Ma sì, dopo la sconfitta si è parlato tanto, ma ho sentito il presidente con molta tranquillità e intelligenza. Lui voleva sapere quello che succede, le voci corrono sempre. Milinkovic? Ha chiesto il cambio perché ha preso una ginocchiata nell’anca, è solo una botta" ha concluso Inzaghi.