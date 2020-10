Diretta Lazio-Bologna ore 20:45: come vederla in tv e probabili formazioni

ROMA - La Lazio vuole ripartire dal campionato dopo la bella vittoria in Champions League. Contano le motivazioni, lo ha detto Simone Inzaghi in conferenza. E non accetta un'altra prestazione come quella a Genova contro la Sampdoria. Ecco perché i biancocelesti sono chiamati solo a vincere con il Bologna, la squadra dell'ex Sinisa Mihajlovic. Formazione agguerrita e vogliosa di fare punti. Immobile è pronto dopo la rinvincita personale contro il Dortmund. Ai rossoblu ha già segnato 6 volte in carriera. Vuole altri gol per spingere i suoi più su in classifica. Quattro punti in quattro gare sono poca roba per una Lazio che ha voglia ancora di stupire.