Lazio, Inzaghi: "Le critiche a Immobile? Parlano i gol. Ora testa alla Champions"

ROMA - Arrivano i primi tre punti in casa per la Lazio. Vittoria sofferta contro il Bologna, ma conta aver inserito la marcia in campionato dopo il buon inizio di cammino in Champions League. Ai microfoni di Dazn, Simone Inzaghi ha commentato nel post partita: “In Champions abbiamo speso tanto, sapevamo di giocare una partita difficile, ma fatta una buona prestazione anche mentale. La partita è stata aperta, il Bologna raccoglie poco giocando bene. Avevo delle problematiche di formazione: Marusic e Leiva hanno giocato perché Lazzari e Escalante non erano al meglio. Li ringrazio, hanno fatto 35’ importanti. La sostituzione di Luis Alberto? Tutti vogliono stare in campo, ma con cinque cambi e partite ravvicinate devo ruotare. Escalante l’ho tolto per un problemino. Luis e Correa mi hanno dato tanto, ma c’è il Bruges, bisogna dosare le forze”.