Lazio in emergenza, Inzaghi: "La società farà chiarezza sulla situazione Covid"

BRUGES - Lunghissima la lista degli assenti in casa Lazio in vista del match di Champions League contro il Bruges. Sono: Immobile, Luis Alberto, Strakosha, Andreas Pereira, Lucas Leiva, Lazzari, Cataldi, Luiz Felipe, Armini, Djavan Anderson ed Escalante. A questi si aggiungono gli infortunati Radu e Lulic più Vavro fuori dalla lista Champions. In conferenza stampa, Simone Inzaghi ha parlato del momento e non solo spiegando la situazione: “Per quanto riguarda la lista dei convocati abbiamo tanti giocatori rimasti a Roma. Qui siamo in 16, domani la società, prima della gara farà un comunicato in base alla situazione Covid. Non ce lo aspettavamo, eravamo partiti bene nel Dortmund, volevamo venire qui Bruges al completo. Ma queste problematiche le hanno tutti. Domani però, chi scenderà in campo, darà il 120% per la maglia della Lazio. Sicuramente ci sarà una formazione altamente competitiva che vorrà fare una ottima partita contro una bella squadra. Insieme a noi sono primi nel girone. C’è emergenza, ma ho fiducia per quelli che scenderanno in campo. Il Bruges ha giocatori importanti, il centrocampo è il reparto migliore. Corrono tanto. Tutti nel girone ci giocheremo la qualificazione. Stiamo valutando se qualche giocatore potrà arrivare da Roma, stanno ultimando gli ultimi tamponi. Se potremmo aggiungere qualcuno ben venga”.