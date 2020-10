Lazio, Pereira raggiunge la squadra in Belgio

BRUGES - Una buona notizia dopo ore difficili in casa Lazio. Andreas Pereira è partito per il Belgio, anche lui era stato bloccato per la positività al Covid-19. Ma nelle ultime ore il club è riuscito a dimostrare che il brasiliano fosse un “falso positivo”. Inzaghi lo accoglie a Bruges: si ritrova con la squadra decimata, dodici titolari più sei Primavera. L’arrivo del centrocampista è una alternativa in più in una panchina cortissima.

Come Hoedt

Un caso simile era già accaduto in casa Lazio con Wesley Hoedt. L’olandese aveva osservato un periodo di quarantena (25 settembre-10 ottobre) appena sbarcato a Roma dall'inghilterra. Lunedì scorso ha saltato l’allenamento di rifinitura per il Borussia Dortmund, ma il giorno dopo è stato convocato per la sfida e ha giocato. Il club è riuscito a dimostrare la ‘negatività’ dell’olandese quando mancavano poche ore all’inizio del match.