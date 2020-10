Lazio, Tare: "Pensiamo al rinvio del match con il Torino"

BRUGES - Lazio in emergenza per via del Covid, ma a Bruges cerca l’impresa. Il ds Igli Tare, nel pre partita, ha parlato del momento ai microfoni di Sky Sport: “Viviamo così, in questo ambiente surreale, da un po’. Dobbiamo essere positivi, serve tirare fuori il meglio. Chi scenderà in campo ha le carte in regola per fare bene. Correa è un giocatore che può dare di più, è importante. Con il Dortmund è stato fondamentale, soprattutto nel primo gol. Lo sa, può dare di più, per noi è fondamentale. Acerbi? Mai vista una forza della natura così in vita mia. Vive per il calcio, è un punto di riferimento con il suo atteggiamento dentro e fuori dal campo”. Sul possibile rinvio del match con il Torino: “Ci pensiamo, ma abbiamo avuto dei risconti nel passato, servono le verifiche dei tamponi. Venerdì tiriamo le somme su questa situazione”. Battuta finale su Szoboszlai: “Lo so, avevo ragione, è un buon giocatore cresciuto tantissimo”.