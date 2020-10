Lazio in sospeso: difficile il rinvio col Torino

ROMA - Lazio in sospeso. Dai tamponi di oggi il club romano capirà come (e se) affrontare il Torino. Al momento, con la situazione attuale, l'ipotesi ventilata dal ds Tare («Chiedere il rinvio? Il pensiero ci passa, ma dobbiamo aspettare tutte le verifiche») alla vigilia del match contro il Bruges appare remota. Inutile però avventarsi in pronostici, allo stato dell’arte: tutto dipende da questa mattina, quando la rosa biancoceleste si sottoporrà al nuovo ciclo di tamponi previsto dal protocollo (a tal proposito rimane il faro della procura Federale, per verificare la correttezza delle procedure). Va ricordato come la serie A abbia scelto di seguire le linee-guida dell’Uefa che prevedono l’obbligo di scendere in campo nel caso in cui ci siano almeno 13 giocatori disponibili. È stata però aggiunta un’opzione - al quale ha fatto riferimento mercoledì sera Tare - considerabile come una sorta di jolly da poter richiedere una sola volta. Ossia, che ci siano almeno 10 casi negli ultimi sette giorni dal primo caso di positività.