Lazio-Juve e il Coronavirus, De Martino: "Non obbligati a fare i nomi"

ROMA - Lazio sempre in emergenza tra infortunati e calciatori positivi al Coronavirus. Ma nessun nome è stato fatto dalla società biancoceleste. Il direttore della comunicazione del club, Stefano De Martino, ha commentato così ai microfoni di Lazio Style Channel: “Il problema è sempre lo stesso: molti si fanno condizionare da ciò che leggono o sentono in radio. Noi non nascondiamo e non abbiamo la comunicazione da Unione Sovietica. Ricordo che non siamo in parrocchia, la Lazio è quotata in Borsa e dobbiamo rispondere a delle regole. Ottemperiamo sempre alle norme in vigore. Quello che fanno le altre società non ci interessa". Inzaghi spera di recuperare qualche elemento importante: questa è una settimana fondamentale per i biancocelesti, pronti ad affrontare lo Zenit San Pietroburgo in Champions League e la Juve domenica (fischio d'inizio ore 12.30) all'Olimpico.