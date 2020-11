Lazio, Immobile e Leiva non partono per la Russia

ROMA - Niente trasferta europea per Ciro Immobile e Lucas Leiva. I due calciatori della Lazio si sono allenati in mattinata a Formello, ma niente volo per la Russia e niente match con lo Zenit. Possibile che siano stati bloccati dalla Uefa e siano senza autorizzazione per la partita di Champions. Per i tamponi utilizzati in Serie A avevano invece potuto scendere in campo domenica a Torino. Vedremo se nel pomeriggio la Lazio farà chiarezza sulla situazione. L’attaccante e il centrocampista avevano già saltato la sfida al Bruges per dei tamponi dubbi, ma si erano rivisti appunto in campionato.