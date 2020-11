Inzaghi pensa alla Juve: "Speriamo di recuperare qualcuno. Giocano sempre gli stessi"

SAN PIETROBURGO - La Lazio deve subito voltare pagina. Con lo Zenit, in Champions League, è arrivato un punto d'oro. Ma si gioca senza respiro, c'è la Juve già all'orizzonte. Nel post partita in Russia, il tecnico Simone Inzaghi ha commentato il match e non solo ai microfoni di Sky Sport: "C'è grande soddisfazione nell'avere un gruppo così. A questi ragazzi è difficile chiedere qualcosa in più. Nelle ultime due trasferte di Champions eravamo in 13. Stasera Luiz Felipe ha giocato, gli ho chiesto un favore per andare in campo, aveva un problema al polpaccio, stamattina non riusciva nemmeno a camminare. Pretendo tanto, ma stanno raschiando il barile. Onore a questo gruppo. Preoccupazione? Sì, è normale. Ma parlo di campo, mi dispiace essere in queste condizioni. Speriamo di recuperare qualche giocatore. Mancano Radu, Lulic, Strakosha, Immobile, Leiva, Luis Alberto, Lazzari, tutti titolari o possibili titolari. Posso solo ringraziare i ragazzi che vanno in campo praticamente ogni due giorni”.