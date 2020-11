Immobile, Leiva e Strakosha via da Formello: out con la Juve

FORMELLO - Niente Juve per Ciro Immobile, Thomas Strakosha e Lucas Leiva. I tre calciatori della Lazio hanno lasciato il centro sportivo nel primo pomeriggio. Inzaghi allena il resto della squadra, ma niente da fare per i tre casi dubbi degli ultimi giorni. Il bomber, il portiere e il centrocampista non potranno scendere in campo per la Juve.

I fatti delle ultime ore

Il tecnico e la società attendevano il responso della Asl. Ieri, dal laboratorio di Avellino, era arrivata la notizia di tamponi negativi per il gruppo squadra. Poi invece, sono risultati positivi, al gene E ed N, al tampone rapido effettuato a Roma presso il Campus Biomedico. La Asl ha bloccato tutto, niente da fare.