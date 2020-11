Lazio, Immobile sbotta: "Accuse ingiuste". E fa l'albero di Natale

ROMA - Al centro delle polemiche per il caso tamponi anti Covid della Lazio, Ciro Immobile si difende sui social e ringrazia chi lo sta sostenendo: "Volevo ringraziare tutti perché, in queste ore, non solo la mia famiglia, che ovviamente è sempre accanto a me, ma tutti mi avete fatto sentire meno solo per tutte le accuse ingiuste che mi sono arrivate - scrive la punta della Lazio su Instagram - mi sono arrivati tanti messaggi da persone che hanno pensato soprattutto alla mia salute e a quella dei miei cari, mentre altri non hanno perso occasione per attaccare la mia persona con accuse che vanno sul personale e non c'entrano niente con la vicenda. Grazie davvero". Immobile, per distrarsi, sta già preparando l'albero di Natale, con notevole anticipo, come testimonia una foto su Instagram della moglie Jessica: "Ma quanto mi ami per assecondarmi sempre?" scrive la donna non senza ironia.