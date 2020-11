Tamponi Lazio, parla l'avvocato del club: "Se ci saranno errori noi parte lesa"

ROMA - C’è un fascicolo aperto ad Avellino su Massimiliano Taccone, presidente del cda della struttura che fa i tamponi per la Lazio, ‘Futura Diagnostica’, con le ipotesi di falso, truffa in pubbliche forniture ed epidemia colposa. L'indagine della Procura della Repubblica va avanti. Ma a riguardo, l’avvocato della società biancoceleste, Gian Michele Gentile, ai microfoni di Radio Incontro Olympia ha fatto il punto della situazione: “Innanzitutto ci tengo a precisare che il colloquio tra la Procura e il dottor Pulcini non c’è stato per una mia richiesta. Ieri avevo degli impegni che non mi hanno consentito di essere presente e ho chiesto e ottenuto il rinvio. L’incontro ci sarà nei prossimi giorni. È bene specificare che Pulcini non è indagato. Risponderà a tutte le domande che la procura ci farà”.