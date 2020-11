Lazio, Luis Alberto: "Chiedo scusa, fatta una cavolata. Non sono un tifoso"

ROMA - Luis Alberto chiede scusa alla Lazio e ai suoi tifosi. Ieri l'attacco sui social: "Comprano cose, ma non ci paga". Questa la frase incriminata arrivata dopo la presentazione del nuovo aereo del club e rivolta al patron Lotito. Oggi poi, su Instagram, le scuse ufficiali: "Sono qui per sistemare un po' tutto. Avevo un discorso preparato con Angelo Peruzzi, ma voglio parlarvi in diretta. Ho sempre detto ciò che penso, i soldi non sono tutto, è un momento difficile, lo so. Sono cresciuto tra 8 fratelli. Voglio chiudere la questione, così non esce più e continuiamo a divertirci giocando a calcio. Non parlo solamente per me, dico per tutti. Voglio che la Lazio lavori per il bene di tutti, c’è tanta gente dietro. Mi prendo le mie responsabilità, ho fatto una cazzata", le sue parole su Instagram.