Immobile: "Totti o Del Piero? È come scegliere fra carbonara e amatriciana"

ROMA - "Chi è meglio secondo te tra Totti e Del Piero?". Una domanda che attanaglia molti tifosi della Serie A ha messo in difficoltà anche Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio oggi pomeriggio era in diretta sul suo canale Twitch ufficiale mentre giocaa a Fifa21, sua grande passione, con alcuni suoi amici. Durante la live i circa 2000 tifosi collegati hanno rivolto le domande più disparate all'attaccante che la scorsa stagione ha segnato ben 36 reti, ma una in particolare l'ha messo in difficoltà: chi e meglio tra Totti e Del Piero? "È come scegliere fra carbonara o amatriciana, è difficile scegliere". Così ha risposto Immobile che ha prima sottolineato la difficoltà della scelta e poi ha chiesto aiuto ai suoi compagni.