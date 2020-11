Immobile, visite mediche in programma: fine della quarantena

ROMA - Può esultare, Ciro Immobile . Secondo quanto riporta l'Ansa, l'attaccante della Lazio ha terminato l'isolamento domiciliare. Mercoledì si sottoporrà alle visite di controllo nella clinica Paideia, struttura di riferimento per i biancocelesti.

Subito in campo

Sarebbe risultato decisivo il sesto tampone per negativizzarsi definitivamente. Immobile si trascinava la reattività al gene N da fine ottobre. La Uefa lo aveva bloccato prima di Bruges-Lazio. Da venerdì 6 novembre poi, sei test totali e dieci giorni di isolamento. Tutto finito. Tappa obbligata le visite mediche per tornare all’attività agonistica. Potrebbe essere subito a disposizione di Simone Inzaghi per la trasferta di Crotone.