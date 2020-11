Diretta Crotone-Lazio ore 15: come vederla in tv e probabili formazioni

CROTONE - “Conta ricominciar bene. Da qui sino a Natale periodo super intenso”. Tradotto: serve continuità per iniziare a correre forte e mettersi nelle primissime posizioni. La Lazio riparte da Crotone. C'è voglia di fare punti e di centrare il quarto risultato utile consecutivo. Inzaghi ritroverà il suo ex compagno ai tempi del Piacenza: Giovanni Stroppa . Il tecnico dei calabresi, ultimi in classifica, chiede il riscatto: “Per noi fino ad ora solo test da grandi. La Lazio di Inzaghi fa paura, però siamo sulla strada giusta”.

Come vederla in tv e in streaming

Crotone-Lazio è in programma allo stadio Ezio Scida alle ore 15. Il match è in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport (251). Sarà inoltre visibile in streaming tramite Sky Go.

Crotone-Lazio, le probabili formazioni

CROTONE (3-5-2) - Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Benali, Petriccione, Vulic, Reca; Simy, Messias; All. Stroppa. A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Djidji, Rispoli, Crociata, Rojas, Cigarini, Eduardo, Zanellato, Dragus, Siligardi, Riviere.

LAZIO (3-5-2) - Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi. A disposizione: Alia, Furlanetto, Armini, Hoedt, D. Anderson, Cataldi, Akpa Akpro, Marusic, A. Pereira, Caicedo, Muriqi.

Arbitro: Sacchi di Macerata. Var: Guida.