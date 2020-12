Borussia Dortmund-Lazio 1-1: Immobile gol, ma non basta

DORTMUND - Tutto si deciderà all'ultima giornata. La bella prestazione della Lazio contro il Borussia Dortmund non basta per vincere. Finisce 1-1 : in gol i gialloneri con Guerreiro, poi Immobile su rigore nella ripresa acciuffa il pareggio. Gli uomini di Inzaghi rischiano di vincerla alla fine, ma nulla da fare. Ora con il Bruges basta un pareggio per andare agli ottavi di Champions League. Lazio ancora imbattuta.

Borussia Dortmund-Lazio, la cronaca

Possesso palla da una parte e dall’altra. Lazio bassa, aspetta il Borussia e vuole ripartire. La prima vera occasione capita sui piedi di Correa al 20’: palla di Immobile, il Tucu davanti a Bürki spara addosso al portiere. Reyna dall’altra parte prova a rispondere, poi è Milinkovic che fa il timido. Il Sergente da ottima posizione non calcia, ma serve Acerbi (in fuorigioco), che non arriva. Occasione ghiotta sfumata. E alla mezz’ora il primo vero spavento per Reina: guantoni sul tiro di Hazard e sulla respinta Reus mette fuori. Fiammate in un match totalmente in equilibrio. Ma una minima distrazione, in questi casi, si paga. Errore in uscita, la palla arriva a Guerreiro che fa 1-0. Timide proteste da parte della Lazio per una posizione di fuorigioco di Reus.

Immobile ancora in gol

Il tiro di Reyna bloccato da Reina. Ma la Lazio inizia a macinare gioco e Immobile entra in partita. Al 61’ la girata di Ciro è ben deviata da Burki. Fuori Guerreiro e dentro Schulz. È proprio lui che fa fallo da rigore su Milinkovic. Immobile si presenta dal dischetto e non sbaglia. Classico gol dell’ex. Biancocelesti di nuovo in partita. Inzaghi rivoluziona i suoi: fuori Leiva, Correa e Fares per Akpa Akpro, Pereira e Lazzari. Mancano 20’ alla fine, risultato aperto. Favre si gioca le carte Brandt e Sancho. La Lazio inserisce Escalante e Felipe Caicedo per Luis Alberto e Milinkovic. Dieci alla fine, Immobile e compagni ci provano. Destro di Ciro dal limite, Burki mette in angolo. Il portiere giallonero si supera nel recupero su una punizione di Pereira. Finisce 1-1.