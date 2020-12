Diretta Spezia-Lazio ore 15: come vederla in tv e formazioni ufficiali

CESENA - La Lazio deve tornare a fare punti in Serie A. La batosta contro l'Udinese ha frenato la corsa dei biancocelesti alle prime posizioni del campionato. Simone Inzaghi, in conferenza stampa, ha suonato la carica: "Dobbiamo ritrovare le motivazioni in campionato. Voglio la stessa determinazione che vedo nelle partite europee”, le indicazioni del tecnico biancoceleste. A Cesena, dove i liguri potrebbero giocare la loro ultima partita 'casalinga', c'è una squadra motivata dopo un bell'inizio di stagione. “La Lazio è una formazione top del campionato. Immobile l’uomo di punta di una squadra molto organizzata. Serviranno umiltà e attenzione”, ha ammesso il tecnico Italiano alla vigilia.