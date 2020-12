Spezia-Lazio 1-2: Immobile e Milinkovic gol, liguri ko

CESENA - La Lazio soffre, ma vince. Bella prestazione dello Spezia, fermata da due pali nel primo tempo e punita dai gol di Immobile , sempre più inarrestabile, e Milinkovic-Savic . Accorcia le distanze Nzola, ma non basta. Due reti annullate per fuorigioco ai biancocelesti nel finale. Inzaghi sorride: 17 punti in Serie A, la marcia riparte. Ora la Champions League: con il Bruges è un match da dentro o fuori con la sicurezza che anche un pareggia possa bastare per volare agli ottavi.

Spezia-Lazio, la cronaca

Lo Spezia parte con la quarta inserita. Gioca e mette sotto la Lazio. Estevez con il destro impegna Reina, che tocca con le unghie e devia sul palo. I biancocelesti soffrono, ma Milinkovic ruba palla in mezzo al campo, verticalizza lesto su Immobile, che davanti al portiere non sbaglia. Vantaggio per 1-0. Gyasi ci prova, palla fuori di poco. Reina dice no anche sul tentativo di Bastoni, che al 25' prende il palo. Altro legno, che dimostra la gran partita dei liguri. Eppure riecco la Lazio: perla di Milinkovic su punizione: 2-0 al 33’ con due tentativi.

La voglia dello Spezia

La squadra di Italiano non molla, anche se per i primi 15’ è meno pericolosa. E la Lazio non ne approfitta. Inzaghi toglie Immobile e Luis Alberto, dentro Akpa Akpro e Caicedo. Al 64’, Nzola indovina il tiro a giro da dentro l’area e accorcia le distanze. Entrano Deiola e Agudelo, lo Spezia ci crede. Caicedo va in gol partendo da posizione di fuorigioco millimetrico. Inzaghi pensa anche alla Champions: escono Leiva e Milinkovic, al loro posto Escalante e Parolo. Out Estevez e Nzola per Piccoli e Mastinu. Assalto Spezia finale. Altro gol annullato alla Lazio con Pereira: fuorigioco. Il tempo è finito: biancocelesti in sofferenza centrano i tre punti.