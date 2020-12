Diretta Lazio-Verona ore 20.45: come vederla in tv e probabili formazioni

ROMA - “Portiamo in campo l’euforia dell’Europa. Con il Verona dovremo essere al meglio, Juric è il valore aggiunto”. Queste le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa. La Lazio ha voglia di rilanciarsi in campionato dopo le belle prestazioni (e gli ottavi) in Champions League. Quattro sfide da qui sino a Natale (Verona, Benevento, Napoli e Milan) per capire se sarà squadra da vertice. Dall'altra parte Juric vola basso nonostante i risultati. “Sento troppi elogi rivolti alla squadra e di certo non puntiamo all’Europa”, ha ammesso l'allenatore croato.