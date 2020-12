Lazio, Inzaghi: "Battiamo il Napoli per un nuovo inizio"

ROMA - La Lazio vuole rilanciarsi con il Napoli. In campionato la squadra di Simone Inzaghi non ha ancora spiccato il volo. Ha forse pagato il doppio impegno con la Champions, ma i punti in Serie A sono pochi. E le ultime prestazioni poco incoraggianti: ko con il Verona, solo un pareggio con il Benevento. Il tecnico biancoceleste, in conferenza stampa, ha parlato del momento e non solo“Il rapporto con Lotito lo sapete, va oltre il solito rapporto presidente-allenatore. Abbiamo parlato dopo Bruges e dopo Benevento . Era contento dopo la qualificazione agli ottavi di Champions, si aspettava di più con Verona e Benevento. Ma non c’è nessun problema. Io parlo tanto con la squadra, ci siamo confrontati e analizzato il tutto. Il cammino in campionato è stato altalenante, ci manca qualche punto. Risponderemo con i fatti come sempre abbiamo fatto. Già con il Napoli c’è molta voglia di fare bene . Acerbi? Vediamo, ci sono speranze. Lui dice di star bene, si è allenato parzialmente. Valuteremo insieme allo staff medico”.

La Lazio sfida il Napoli

“Stiamo subendo di più in difesa rispetto all’anno scorso. Gli uomini sono praticamente gli stessi, è dunque un discorso di squadra, la fase difensiva va fatta nei migliori dei modi. La passata stagione siamo stati la seconda miglior difesa del campionato. Sapevamo che, con la Champions, avremmo avuto qualche difficoltà. Ci sono state problematiche aggiuntive con uomini importanti fuori per Covid come Immobile, Milinkovic, Luiz Felipe, Lazzari e altri. L’unica cosa importante è pensare al campionato. Abbiamo perso punti, ma possiamo recuperare. Voglio risposte con Napoli e Milan. L’analisi nel calcio è importantissima. Già da domani sera chiedo risposte, pensiamo solo al Napoli. Un match difficile tra due ottime squadre senza giocatori importanti. Errori zero, l’episodio in questi incontri fa la differenza”.

Il rapporto con Lotito

“Il rinnovo non dipende dal mercato di gennaio. Con Lotito ci siamo visti, abbiamo parlato con serenità dopo Bruges e lo stesso ieri. Ci sono due partite toste, vedremo. Con lui non c’è nessun problema, lavoriamo da anni insieme, il rapporto va oltre il calcio. Battere il Napoli? Sarebbe importantissimo. Da noi c’è spirito di rivalsa, non può bastare un punto tra Verona e Benevento. Siamo in ritardo, con il Napoli deve essere un nuovo inizio per quanto riguarda il campionato".