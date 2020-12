Diretta Milan-Lazio ore 20:45: come vederla in tv e probabili formazioni

MILANO - Il Milan non si vuole fermare. Contro la Lazio un match verità per testare le vere ambizioni della squadra di Pioli. La prima parte di stagione è stata entusiasmante, adesso il banco di prova contro i biancocelesti di Inzaghi, carichi dopo la vittoria sul Napoli. Pioli e Inzaghi si ritrovano, hanno lavorato insieme a Formello per un anno e mezzo e si sono dati il cambio in panchina nel 2016. “É una gara che vale molto. Stiamo bene e siamo ambiziosi, chiudiamo al meglio il 2020”, le parole dell’allenatore rossonero. E Inzaghi: “Serve un’altra grande partita davanti ai primi della classe. Cerco solo continuità”. La Lazio, nel precedente a Milano della passata stagione, si impose per 2-1. La vittoria mancava addirittura da 30 anni.