Lazio, Lega Serie A dimentica i biancocelesti per gli auguri ma poi rimedia alla gaffe

ROMA - Non è iniziato nel migliore dei modi il 2021 per la Lega. Questa mattina, infatti, dal profilo ufficiale Twitter della Serie A è comparso un messaggio di auguri per il nuovo anno: "Pronti per nuove emozioni, pronti per nuove sfide, pronti per tornare in campo, pronti a dare tutto. Insieme". Ad accompagnare il messaggio ecco un'immagine con la scritta "New Year New Game" e un giocatore per ogni squadra, da Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic fino al Benevento di Lapadula e il Parma di Gervinho. I calciatori, però, sono solo 19 e a mancare è solo la Lazio. Scoperta la clamorosa gaffe la Lega ha provveduto a rimuovere immediatamente il post sostituendolo successivamente con una nuova immagine con tutte e 20 le squadre scrivendo un post scriptum: "Ora ci siamo tutti".