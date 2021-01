Inzaghi: "Lazio lanciata, adesso pronti per l'Atalanta"

ROMA - Sassuolo battuto 2-1, la Lazio trova la quarta vittoria di fila in campionato e si rilancia in zona Champions League . Il tecnico Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato: “Era un esame complicato oggi, il Sassuolo gioca bene, non dimentichiamo che l’ultima partita l’abbiamo fatta 48 ore fa. La mia Lazio ha fatto una grandissima prestazione. È la quinta vittoria consecutiva, siamo contenti, ho dei ragazzi straordinari che passano sopra a tutto. Sappiamo cosa rappresenta il derby, siamo stati contenti, ma dopo 24 ore ci siamo subito concentrati sul Parma. Adesso le due sfide all’Atalanta, il calendario è fitto, cercheremo di fare del nostro meglio”.

I gioielli della Lazio

“Correa può fare il vice Luis Alberto, ma stasera ha fatto bene. É fuori dal 23 dicembre, gli serve il campo. Lui mi piace tantissimo, è tecnico e un giocatore intelligente che gioca a servizio della squadra. Milinkovic ha fatto molto bene, è in crescita. Deve continuare così, merita tutto, lavora molto bene nel quotidiano. Il mio rinnovo? Non so, ho sentito Lotito, dice che è pronto. Sto aspettando con fiducia. Immobile ha giocato con un antidolorifico, non può allenarsi con continuità, da due settimane ha un problema alla caviglia. È un generoso, un leader, cerco di utilizzarlo sempre”.