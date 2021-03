Gravina sul Lazio-Torino: "Protocollo ok, serve armonia con le Asl"

ROMA - "Il protocollo lo difendo. Nel protocollo viene scritto in maniera chiara al suo interno 'salvo quanto disposto dall'autorità sanitaria', è valido, ma dobbiamo trovare armonia all'interno delle Asl sul territorio nazionale. È quello che auspichiamo", ha parlato così, Gabriele Gravina, sulla questione Lazio-Torino. Il numero uno della Federazione, in consiglio, ha ribadito la sua posizione: "Il calcio si sta comportando in maniera responsabile. Noi vogliamo che ci sia il massimo controllo possibile, non vogliamo lanciare ragazzi su tutto il territorio nazionale a diffondere contagi. Noi vogliamo che ci sia tutela della salute e si giochi al calcio nel miglior modo possibile. Non ci vogliamo sostituire all'autorità sanitaria".