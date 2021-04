Milinkovic, numeri super tra gol e assist

ROMA - Colpo di testa da tre, Sergej Milinkovic-Savic fa esultare la Lazio. Verona battuto per 1-0 grazie alla sua giocata al 92’, per i biancocelesti punti fondamentali per rimanere attaccati al sogno Champions League. Il Sergente sta vivendo una stagione magica tra gol, assist e grandi prestazioni. Per lui parlano le statistiche: 7 reti e 8 assist fanno un bottino di 15, lo stesso della stagione 2017/2018. E mancano ancora nove partite alla fine per aumentare lo score e registrare un altro record. “Alzatemi la palla e poi ci penso io”, ha scritto su Instagram. Prove da leader anche fuori dal campo.