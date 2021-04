Diretta Napoli-Lazio ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - “Contro il Napoli un esame di maturità. Sarà una battaglia, vogliamo fare punti e dare continuità". Ha caricato così la sua Lazio, il vice allenatore Massimiliano Farris in vista della super sfida al Maradona. Simone Inzaghi, ancora positivo al Covid-19, seguirà la partita da casa. Momento cruciale per i biancocelesti in cerca della sesta vittoria di fila. La squadra, vittoriosa nella gara d’andata (2-0, dicembre 2020), solo tre volte ha vinto entrambe le sfide stagionali contro il Napoli in Serie A: 1935/36, 1936/37 e 1993/94. Gattuso, con una vittoria, ha la grande possibilità di eliminare la Lazio dalla corsa alla grande Europa. Statistica incoraggiante: il Napoli ha vinto tutte le ultime tre gare casalinghe contro la Lazio in Serie A e potrebbe eguagliare la sua miglior serie di successi interni contro i biancocelesti nella competizione: quattro, nel gennaio 1993 e nel maggio 1955.