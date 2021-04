Dura nota della Lazio: "A Napoli episodi sotto gli occhi di tutti"

ROMA - Il giorno dopo la pesantissima sconfitta subita sul campo del Napoli, con il punteggio di 5-2, la Lazio si lecca le ferite e si appresta alla prossima, delicatissima sfida contro il Milan. In casa biancoceleste, però, continua a tener banco la polemica per alcuni episodi arbitrali ritenuti discutibili, come il calcio di rigore concesso ai ragazzi di Gattuso per il contatto Milinkovic-Manolas (antecedente a quello Lazzari-Hysaj) o per il possibile fallo di mano di Mertens in occasione del gol di Politano: "Grazie a tutti i tifosi che ci stanno stimolando e supportando, come sempre, anche in queste ore. La società ha scelto, ancora una volta, di non commentare gli episodi che sono sotto gli occhi di tutti, relativi alla partita di ieri. È il momento del massimo impegno e di mettere in campo tutte le migliori energie fisiche e mentali per raggiungere un traguardo alla nostra portata. Per ottenerlo occorre lottare uniti", recita la nota del club capitolino.