Diretta Lazio-Milan ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - “É un match da dentro o fuori, pronti a giocarci tutto. A Napoli non siamo stati artefici del nostro destino”. Ha parlato così, Simone Inzaghi, in conferenza stampa prima di Lazio-Milan. A Formello credono ancora al quarto posto, chiaro che servirà battere il Milan per continuare la scalata al quarto posto. La classifica al momento dice 58 punti con un match da recuperare. I rossoneri sono a quota 66. Uno scontro diretto davanti all'ex Pioli: “Non siamo stanchi, serve solo più concretezza. Abbiamo superato tanti crash test”. Si parte all'Olimpico alle ore 20.45. La Lazio può vincere 10 incontri casalinghi di fila in Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo esserci riuscita nel 1937 e nel 1974.