Lazio, Don Balon: “Real Madrid su Milinkovic”

ROMA - Il nome di Sergej Milinkovic-Savic non è nuovo sull’agenda di mercato del Real Madrid. Già nella passata stagione si parlava di un forte interessamento per il centrocampista della Lazio. Ma Claudio Lotito ha sempre fatto muro. Chissà cosa accadrà in estate. Il portale Don Balon rilancia: Florentino Perez è pronto a far registrare un grande colpo per rinnovare il centrocampo e gli occhi sarebbero sempre sul Sergente. Ma ad una condizione: il patron del Blancos non vorrebbe sborsare più di 80 milioni di euro.

Lazio, il futuro di Milinkovic

A Formello le strategie per la prossima stagione non sono ancora state improntate: balla il rinnovo di Inzaghi e soprattutto l’accesso in Champions. Con la grande Europa, dunque più ricavi e maggior appeal, non sarà necessaria nessuna cessione per far quadrare i conti. Lotito, due stagioni fa, valutava il suo gioiello almeno 100 milioni. Quest’anno Milinkovic sta giocando una grandissima stagione, per numeri la migliore da quando è alla Lazio. Si attendono offerte esagerate, al momento la società biancoceleste dorme sonni tranquilli. Il Sergente ha un contratto sino al 2024.