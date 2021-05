Diretta Fiorentina-Lazio ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

FIRENZE - "La partita con la Fiorentina è importantissima, lo sappiamo, non ci sono margini di errore. Squadra in salute, viene da due pari consecutivi con Juve e Bologna, hanno qualità e giocatori esperti”. Ha presentato così la sfida al Franchi, Simone Inzaghi. Sa che la sua Lazio deve solo vincere per continuare la rincorsa al quarto posto. Che è a tiro, ma servono altri punti per arrivare al traguardo e battere le avversarie in volata. Occhio alla Fiorentina, in lotta salvezza e pronta a dare battaglia. Una statistica: la Lazio ha vinto cinque delle ultime sei sfide contro la Fiorentina in Serie A (1N), segnando 12 gol nel periodo, esattamente due di media a match.