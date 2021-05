Diretta Roma-Lazio ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - “Voglio una Lazio umile e determinata". Chiara l'indicazione di Simone Inzaghi, pronto a giocarsi un derby con vista sulla Champions. Per il quarto posto non è ancora finita, i biancocelesti, conti alla mano, ci credono e non vogliono mollare. E la Roma, con Fonseca che è pronto a salutare, vuole vincere per l'orgoglio. Per l'allenatore, trionfare in un derby prima dell'addio, renderà il tutto meno amaro. Poi per i giallorossi inizierà l'era Mourinho. La Lazio ha vinto 3-0 la gara d'andata; i biancocelesti potrebbero vincere due derby di fila in campionato per la prima volta dal 2012 e infilare due clean sheet consecutivi per la prima volta dalla stagione 2006/07.