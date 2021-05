Diretta Lazio-Torino ore 20.30: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - “Onoreremo il campionato, vinciamo dopo la sconfitta nel derby e per il record di risultati positivi in casa”, ha ammesso Simone Inzaghi in conferenza. La Lazio ha poco da chiedere al suo campionato, ma per l'onore ha voglia di chiudere bene la stagione. E soprattutto in ballo c'è anche una questione famigliare. Se Simone batte il Torino, tiene a galla il fratello Pippo con il Benevento nella lotta alla salvezza. Ai granata però, manca un solo punto per rimanere nel massimo campionato.“Conta l’energia", ha ammesso Nicola. Da evitare c’è la terza sconfitta consecutiva.