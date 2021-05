Jessica Immobile difende Ciro: "Povero mondo"

ROMA - “Povero mondo”, scrive Jessica Immobile su Instagram dopo la diatriba social tra suo marito e il presidente del Torino, Urbano Cairo. La moglie dell'attaccante della Lazio, in una storia, ha preso le difese di Ciro: "Continua così, continua a giocare con il ‘sangue agli occhi’ come qualcuno ha detto. Perché questa è la tua forza, perché questa è la tua vita. Hai fame e l’avrai sempre, che sia una partita amichevole, o di campionato o con la Nazionale. Il calcio è la tua vita e quella fame non la perdere mai. Ciro Immobile sei mio esempio. Ma che ne sanno…”. Il legame tra i due è sempre molto forte. Fianco a fianco, anche sui social. Jessica supporta Ciro e viceversa anche quando accadono fatti riguardandi il calcio. Questa ne è l'ennesima prova.