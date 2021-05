Inzaghi resta alla Lazio: accordo per il rinnovo fino al 2024

ROMA - Simone Inzaghi resta alla Lazio e rinnova il suo contratto con il club biancoceleste per altre tre stagioni. Allontanate le sirene dell'Inter e le incomprensioni con il presidente Claudio Lotito. Dopo cinque anni continua l'avventura del tecnico sulla panchina biancoceleste. L'accordo è arrivato al termine di una giornata estenuante. Lotito e Inzaghi si sono incontrati prima a Villa San Sebastiano, quartier generale del patron laziale, poi sono andati a cena insieme in un ristorante del centro, infine si sono recati a Formello, dove hanno limato le ultime distanze e hanno siglato l'accordo. Inzaghi si è accordato per un rinnovo triennale. L'ingaggio sarà di 2,2 milioni più bonus a stagione. Dopo aver portato in bacheca due Coppe Italia, una Supercoppa italiana ed aver riportato la Lazio agli ottavi di finale di Champions League dopo 20 anni, il tecnico piacentino è pronto ad una nuova avventura.