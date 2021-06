Lazio, accordo vicino con Sarri: incontro con l'agente

Lazio, incontro tra Tare e agente Sarri

La trattativa prosegue, con la questione tecnica relativa alla rosa e al mercato in primo piano, così come l'aspetto economico. Dopo poco più di un'ora di confronto, Ramadani ha lasciato la sede del patron laziale a bordo di una Mercedes nera guidata dal ds della Lazio Igli Tare. I dialoghi vanno avanti, con domenica fissata come tempo limite per arrivare a una decisione (in un senso o nell'altro). Nel caso in cui dovessero esserci problemi, il club biancoceleste nei giorni scorsi ha parlato anche con il tecnico portoghese Vitor Pereira: potrebbe essere lui quindi la prima alternativa a Sarri.