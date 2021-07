Lazio, Tare: "Speriamo sia un anno di gioie"

FORMELLO - La Lazio presenta il ritiro di Auronzo di Cadore: partenza il 10 luglio, ritorno il 28. Da quattordici anni consecutivi i biancocelesti iniziano la stagione all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo. Conferenza stampa di presentazione a Formello a cui era presente anche il ds Igli Tare. La grande novità, ovviamente, è rappresentata dall'arrivo di Maurizio Sarri, nuovo tecnico della Lazio che proprio ad Auronzo prenderà le redini della squadra per la prima volta: "Sono contento di presentare il ritiro. Ringrazio per la quattordicesima volta il Comune di Auronzo, il rapporto è storico. C'è entusiasmo tra i tifosi e i cittadini cadorini che seguono sempre con piacere le avventure estive della Lazio. Colgo l’occasione di dire grazie per l’accoglienza, sperando che la nuova stagione sia piena di gioia. Se verranno presentati nuovi calciatori ad Auronzo? Per i nuovi acquisti stiamo risolvendo i problemi che abbiamo prima, poi penso che la squadra verrà man mano rinforzata con quelle che saranno le necessità. Per la presentazione di Sarri stiamo valutando con il presidente, domenica decideremo se fare la presentazione ad Auronzo o qui a Roma". I biancocelesti in ritiro giocheranno 4 amichevoli. La prima partita sarà il 17 luglio contro l'Auronzo, il 20 (da definire) contro una squadra di Serie D, forse il Belluno. Il 23 con la Triestina, il 27 col Padova.