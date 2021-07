Lazio, l'intera squadra vaccinata ad Auronzo

AURONZO DI CADORE - La Lazio si è vaccinata in ritiro. In mattinata l’intero gruppo squadra si è sottoposto a vaccino nel comune cadorino. L’operazione che ha riguardato i giocatori e lo staff è stata effettuata grazie ai sanitari messi a disposizione dall'Ulss 1 Belluno Dolomiti ed è stata resa possibile da un accordo tra il presidente del club, Claudio Lotito, e il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. La richiesta era partita proprio dal patron biancoceleste e poi accolta dal governatore. Sono stati usati vaccini Pfizer. Nessuna defezione tra i componenti del club. La conferma che l'intero gruppo abbia ricevuto la propria dose è arrivata dalle parole di Adam Marusic in conferenza: “Tutti si sono vaccinati”. Il richiamo verrà fatto sicuramente a Roma. Il 28 luglio la squadra chiuderà il ritiro cadorino e ritornerà a Formello. Dal 2 al 7 agosto poi, scatterà la seconda fase di preparazione a Marienfeld, in Germania.