Empoli-Lazio 1-3: Sarri vince subito, Milinkovic protagonista

EMPOLI - Inizia con una vittoria il cammino della Lazio firmata Maurizio Sarri. L’Empoli segna in apertura con Bandinelli, poi pareggia Milinkovic. Il Sergente protagonista, serve pure l’assist per Lazzari che vale il 2-1. Immobile su rigore fa il tris finale. Buona prestazione di Pedro, subito in campo da titolare con Correa addirittura in tribuna e sempre più lontano da Formello. Prime risposte positive dei biancocelesti ai metodi sarristi. L'Empoli si arrende al Castellani nonostante una buona prestazione.

Empoli-Lazio, la cronaca

Parte forte la Lazio, con grande intensità, ma è l’Empoli ad andare subito in vantaggio. Folata offensiva, difesa biancoceleste scoperta e Bandinelli incrocia un bel sinistro che buca Reina. Sono passati appena 4’, ma gli uomini di Sarri reagiscono due minuti dopo: assist di Felipe Anderson per il colpo di testa di Milinkovic. Pareggio per 1-1 e grandi emozioni. Mancuso sfiora il vantaggio, Bandinelli prende il palo esterno, Lazzari segna in velocità sfrecciando sulla fascia destra. Assist del Sergente, vero protagonista del primo tempo. E prima dell’intervallo, Vicario esce male e travolge Acerbi in area. Rigore trasformato da Immobile per il 3-1.

L'Empoli ci prova, la Lazio tiene

Fuori Akpa Akpro e dentro Luis Alberto. L’occasione ghiotta è subito per l’Empoli: Bajrami calcia a botta sicura, Luiz Felipe è puntuale e salva sulla riga. Dopo un’ora di gioco Pedro alza bandiera bianca, va dentro Raul Moro. Buona la partita dell’ex Roma, che ha immediatamente convinto. Esce Milinkovic per André Anderson. Felipe Anderson ci prova, ma trova solo l’esterno della rete. Calano i ritmi anche per via del caldo. Anche Andreazzoli cambia alcuni elementi per cercare di riaprire la partita. Nel finale Sarri richiama Immobile e Leiva per Muriqi e Escalante. Gestione del pallone negli ultimi minuti. Ultimo squillo di Bajrami che prende la traversa. Ma scade il tempo. Inizia bene il cammino della Lazio. Una vittoria per inaugurare il nuovo progetto.