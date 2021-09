Diretta Galatasaray-Lazio ore 18.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ISTANBUL - “Dobbiamo dare una risposta a noi stessi, faremmo contenti anche i tifosi. Abbiamo giocato due buone gare e una no. Per me era prevedibile, chi non se lo aspettava non si è ancora reso conto di ciò che stiamo facendo. La fase di rigetto era possibile, devo lavorare perché sia più breve possibile”. Parla chiaro Maurizio Sarri in conferenza stampa prima del match contro il Galatasaray che apre l'Europa League per la Lazio. C'è da dimenticare la sconfitta di San Siro contro il Milan e acciuffare subito punti in un girone duro. "Questo è un gruppo da Champions League", ha ammesso Fatih Terim. Nell'altra sfida pronte a darsi battaglia Lokomotiv Mosca e Marsiglia. Galatasaray e Lazio non si affrontano dai sedicesimi di Europa League dal 2015-16, con gli italiani che hanno superato il turno con un punteggio complessivo di 4-2 tra andata e ritorno.