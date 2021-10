Diretta Lazio-Marsiglia ore 18.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - "Sarà dura e decisiva, vogliamo andare avanti nel torneo. Mi preoccupa tutto l’OM, non solo Milik. Questo è un match che ci può aprire un percorso o renderlo difficile". Ha presentato così la gara, Maurizio Sarri, nella conferenza stampa della vigilia del super match all'Olimpico. I francesi, che non hanno ancora vinto in coppa (due pareggi con Lokomotiv e Galatasaray), vogliono punti a Roma. E la Lazio invece, sogna la testa del girone. Sampaoli, tecnico capace e offensivo, carica l'ambiente: "Le sfide con la Lazio sono due finali". Qualche numero: i biancocelesti hanno vinto tutte le quattro sfide contro il Marsiglia nelle maggiori competizioni europee, inclusi i successi in entrambe le gare della fase a gironi dell’Europa League 2018-19.