Lazio, bufera social: Luis Alberto, like a tweet contro Sarri

ROMA - Un like galeotto. Tanto è bastato a Luis Alberto per mostrare tutto il suo disappunto contro Sarri, che lo ha escluso per la seconda volta consecutiva dagli undici titolari. In Europa League contro il Marsiglia, così come successo con l’Inter, il Mago è partito solo dalla panchina. Al suo posto Toma Basic. E nel post match dell’Olimpico, ecco il ‘mi piace’ ad un tweet: “Tu pensa che co****ne Inzaghi che li ha fatti giocare e vincere per 5 anni. I calciatori forti devono giocare sempre, sennò non sei un grande allenatore”. Un messaggio di un tifoso riferito a Sarri, che poco prima, in un’intervista, aveva sostenuto che Luis Alberto e Milinkovic, in questo momento, non sono ancora pronti a giocare insieme. Lo spagnolo vuole sempre fare coppia, nel ruolo di mezz’ala, con il Sergente. Una scelta che Sarri non prende in considerazione.