Finale di gara tutt’altro che sereno a Bergamo. Nei minuti di recupero di Atalanta-Lazio, Pepe Reina è stato colpito in testa da una monetina arrivata dalla curva alle sue spalle. Il portiere di Sarri - ammonito poco prima per perdita di tempo - è rimasto a terra per qualche secondo, poi si è ripreso e ha continuato a giocare. In extremis la grande beffa per i biancocelesti: il gol del definitivo 2-2 grazie a Marten De Roon, abile a sfruttare un cross di Malinovskyi.