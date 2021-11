Diretta Marsiglia-Lazio ore 21: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MARSIGLIA - All’andata tra Lazio e Marsiglia è finita 0-0. Ora entrambe le squadre sono pronte ad un’altra battaglia, sicuramente più importante, per acciuffare tre punti fondamentali per la qualificazione. Sarri ha caricato la squadra: “Ci sarà da soffrire, la gara non è determinante, ma può rivelarsi decisiva”. Vigilia infuocata tra le dichiarazioni del ministro francese, che ha vietato la trasferta ai laziali, e le parole del tecnico che gli ha risposto in conferenza: “Che venga all’Olimpico, si accorgerebbe di aver detto una cazzata”. Sampaoli, terzo nel girone ad un punto dalla Lazio, è una gara da dentro o fuori: “Mancano poche partite, i punti iniziano a pesare. Per il momento non abbiamo raccolto abbastanza sul campo rispetto a quello mostrato”. Il Marsiglia ha vinto solo uno dei sette precedenti giocati contro la Lazio in tutte le competizioni (2N, 4P), risultato di 3-0 in una sfida di Coppa Intertoto dell’agosto 2005.