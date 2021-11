Marsiglia-Lazio 2-2: Felipe Anderson e Immobile in gol, Payet la pareggia

Marsiglia-Lazio, la cronaca

Clima infuocato al Velodrome. Il Marsiglia parte forte, dopo dieci minuti Payet, su punizione, sfiora l’incrocio dei pali. Poco dopo Strakosha salva su Milik. La Lazio è troppo bassa e soffre. Senza Milinkovic manca pure fisicità. Al 25’ fuori Lazzari per un problema al polpaccio e dentro Marusic. Prima grana per Sarri. Alla mezz’ora ecco l’episodio: Acerbi tira giù Milik in area, pronto a colpire di testa. Il Var dà il rigore, che l’ex Napoli non sbaglia. Ora è 1-0. Pedro ammonito, Immobile pure (per proteste). Luis Alberto batte il primo angolo sullo scadere del primo tempo. Ci mette pure un po’ perché dagli spalti piovono oggetti. Uno steward lo copre con uno scudo. Nel recupero poi, ecco il pallone che Felipe Anderson trasforma in gol per il pareggio. Carambola vincente in area e il Var anche questa volta interviene per possibile fuorigioco del brasiliano: tutto buono.

Immobile fa la storia, Payet salva Sampaoli

È un’altra Lazio, caricata a molla negli spogliatoi. Al 49’ errore di Saliba, Immobile ne approfitta e calcia un destro piazzato per il 2-1. Rete speciale che gli vale il record assoluto di gol con la maglia biancoceleste. Fuori Leiva e Basic per Cataldi e Milinkovic-Savic. Cross di Under che finisce sul palo: così i francesi ci riprovano caricati pure dal pubblico. Al 72’ Pedro calcia da posizione centrale, Pau Lopez para senza grossi problemi. Sarri cambia ancora togliendo Felipe Anderson e Luis Alberto per Raul Moro e Akpa Akpro. Il Marsiglia a testa alta attacca. E all'82 Payet firma il 2-2. Tutto in bilico, pubblico infiammato. Harit spinge via Pedro, che cade a terra. Giallo per il marocchino. Finale in sofferenza per i biancocelesti. Payet dalla distanza colpisce la traversa. L'assalto finale non porta a nulla. Un punto a testa e qualificazione tutta aperta.