Lazio-Juve, situazione Immobile: Sarri pensa alle alternative

ROMA - Ciro Immobile fuori in Nazionale e fuori con la Lazio. L’infortunio al polpaccio lo ha messo ko. Abbandonato il ritiro di Coverciano , il bomber biancoceleste si è subito rifugiato in famiglia per smaltire amarezza e delusione. Non potrà aiutare i suoi compagni azzurri sulla strada del Mondiale del 2022 e nemmeno quelli biancocelesti, che lascerà soli in un periodo con tante partite importanti. “Sofferenza al muscolo soleo risalente all’ultima partita di campionato”, il bollettino medico dopo i controlli. Edema vasto al polpaccio sinistro, dunque versamento di sangue nel muscolo. Rischia uno stop di venti o trenta giorni. Salterà la sfida con la Juve in programma il prossimo 20 novembre, la trasferta di Europa League con la Lokomotiv Mosca e forse l’altro big match del 28 novembre contro il Napoli.

Sarri studia le alternative in vista della Juve

A Formello è scattato il piano d’emergenza. La squadra si ritroverà oggi dopo due giorni di sosta. A Sarri il compito di studiare l’alternativa in attacco per sostituire Immobile. In teoria ci sarebbe Muriqi, vice designato, che nelle ultime partite è sprofondato in panchina. C’è l’idea di Pedro falso nove, una soluzione che può essere presa davvero in considerazione. Con il rientro di Zaccagni le fasce sono coperte. L’ex Verona, Felipe Anderson e Pedrito: un tridente da studiare per provare a metterlo in campo all'Olimpico con la Juve. Il tempo per riflettere c’è.